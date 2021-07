Laurea Rosapia De Vinco, auguri

Presso l’IED – Istituto Europeo di Design in Roma ha conseguito con il voto di 110, il diploma di laurea triennale in Video Designer, Design della Comunicazione e Media Design presso l’Accademia capitolina, la giovanissima Rosapia De Vinco di 21 anni discutendo una interessantissima tesi. La neo dottoressa ha infatti realizzato un Cortometraggio sulla nascita del Premio Strega sin dal 1952 riscuotendo il plauso della intera Commissione esaminatrice. Ha raccontato cosi l’Italia attraverso le storie del Premio letterario più importante del Paese. Alla neo dottoressa giungano gli auguri più fervidi dai genitori, Antonio ed Enza, particolarmente felici ed emozionati per il lieto evento dopo anni di sacrifici, il fratello Nino, la nonna Rosa Spina, gli zii e i cugini tutti.

A Rosapia giungano gli auguri di un futuro professionale costellato da successi anche dalla redazione e proprietà di AtripaldaNews.