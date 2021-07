Debito fuori bilancio per la realizzazione di contrada Alvanite, al via il pagamento delle rate

Al via il pagamento delle rate del debito fuori bilancio per la sentenza a favore della Impregilo Partecipazione Spa (Imprepar) che realizzò i 330 alloggi di edilizia residenziale pubblica a contrada Alvanite. Dopo il riconoscimento del debito fuori bilancio avvenuto prima in Giunta e poi in Consiglio comunale con l’approvazione del parlamentino cittadino del Piano triennale di rateizzazione del pagamento di un importo di un milione e trenta mila euro, ill responsabile del II Settore Lavori Pubblici, geometra dell’Utc Felice De Cicco ha sottoscritto la determina per il pagamento della rata di giugno da 50mila euro a favore della società HCE Costruzioni s.p.a. che ha incorporato per fusione la Imprepar-Impregilo Partecipazioni s.p.a. lo scorso anno.

Il debito fuori bilancio nasce dalla sentenza numero 4008/2016 emessa dal Tribunale di Napoli che in primo grado condannava il comune di Atripalda a pagare 946.535,18 oltre interessi, spese di giudizio e Ctu (25mila euro oltre oneri). Oggetto del contendere i lavori di costruzione degli alloggi popolari che dovevano ospitare le famiglie colpite dal sisma, 17 palazzine in tutto. Proprio in relazione alla realizzazione di tale quartiere è sorta una controversia con l’impresa esecutrice dei lavori per i ritardi nei pagamenti.

La Impregilo si rivolse al Tribunale di Napoli chiedendo al Comune di Atripalda circa 10 milioni di euro. La sezione 6 del Tribunale partenopeo nel 2016 condannò il comune del Sabato a pagare circa 950mila euro.

A seguito degli eventi legati all’emergenza epidemiologica COVID-19, il sindaco Giuseppe Spagnuolo nel 2020 chiese ed ottenne dalla società creditrice una rimodulazione delle scadenze di pagamento delle rate residue fino a giugno 2022: € 200.000,00 a gennaio 2021 (Rata invariata), € 50.000,00 (invece di €200.000,00) a giugno 2021, € 200.000,00 con la rata di gennaio 2022 ed infine altri € 100.000,00 a giugno 2022.

