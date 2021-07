“Piovono bombe”, stasera si presenta il romanzo del giornalista atripaldese Stefano Iannaccone

Appuntamento questa sera, venerdì 9 luglio, alle ore 19, al Tilt! Tattoo Bar Events in via Santo Spirito ad Avellino, per conoscere “Piovono bombe”, scritto dall’atripaldese Stefano Iannaccone che esce con Les Flaneurs per questa sua ultima prova.

Dialogheranno con l’autore il Presidente Provinciale delle ACLI Avellino Alfredo Cucciniello e la giornalista Antonella Russoniello.

Angela Caterina leggerà alcune pagine del romanzo.