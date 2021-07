Estate…in ludoteca” ed Emporio solidale, approvate le graduatorie dei beneficiari delle due iniziative volute dall’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo.

Per “Estate…in ludoteca”, rivolta a bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni ed alle relative famiglie, mediante l’erogazione di voucher in forma indiretta per la frequenza a ludoteche, spazi per bambini e bambine e campi estivi organizzati sul territorio comunale, sono 16 le richieste di partecipazione ammissibili.

I buoni spesa sono assegnati sulla base delle dichiarazioni rese dall’utente in relazione alle autocertificazioni previste in base alla composizione del nucleo familiare, dell’attestazione Isee posseduta in corso di validità e di essere in una delle seguenti condizioni: disoccupazione di entrambi i genitori o famiglia monoparentale, condizione di disoccupazione di uno dei genitori, condizione di lavoro saltuario part time di almeno uno dei genitori e condizione di inoccupazione di un genitore.

Saranno assegnati Voucher dell’importo di 100,00 euro a bambino corrispondenti alla parziale contribuzione da parte del Comune del Sabato al costo del servizio per 4 settimane di frequenza nel periodo dal 01luglio al 31 agosto, per ciascun minore residente che accederà al progetto. Per ciascun figlio aggiuntivo fino ad un massimo di 2 figli in totale, il valore del Voucher rimborsabile è nella misura del 50%.

I voucher sono riconosciuti con il meccanismo dell’erogazione indiretta, per cui le risorse vengono trasferite direttamente alle strutture prescelte dai genitori dei minori all’atto dell’iscrizione.

Il Voucher potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 agosto.

Approvato anche un elenco integrativo di 14 nuovi beneficiari che si vanno ad aggiungere al primo elenco di 19 che potranno usufruire gratuitamente dell’Emporio Solidale attivato nel convento di Santa Maria della Purità e che nasce da un Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso anno dal Comune del Sabato, con la “Fondazione Conservatorio Santa Maria della Purità”, l’associazione “Don Tonino Bello onlus” e il Coordinamento provinciale “Arci Avellino Aps- Progetto e.co.re. – Emporio Comunità resiliente”.

A favore di queste prime persone o nuclei familiari sarà rilasciata un Card Sociale, simile ad una carta di credito a scalare, che consentirà di accedere all’Emporio per il ritiro, in forma gratuita, dei generi di prima necessità come beni alimentari e materiali per l’infanzia.

Uno spazio di comunità nella struttura di via Cammarota con servizi rivolti alle fasce deboli, dove promuovere un insieme di attività di garanzia sociale nell’interesse di minori, persone e famiglie in difficoltà per una concreta possibilità di superare le condizioni di vulnerabilità sociale. Un progetto per ridurre le disuguaglianze con destinatari i soggetti che si trovano in una condizione di reale e temporanea difficoltà lavorativa, economico-sociale e che non riescono a sopperire a tutte le loro necessità di base.

I servizi offerti sono: la spesa alimentare per singoli o famiglie, raccolta e distribuzione di oggetti o vestiti usati, percorsi di emersione delle competenze, corsi di formazione, accompagnamento e supporto extrascolastico ed infine attivare laboratori per il tempo libero e la cittadinanza attiva.

Il bando resta sempre aperto e possono presentare istanza per usufruire dei servizi offerti nuclei familiari, italiani e stranieri, con presenza di minori (e in particolari casi anche singole persone) residenti o domiciliati stabilmente nel Comune del Sabato che versino in condizione di reale difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale. La domanda, redatta secondo il modello predisposto, va presentata presso lo Sportello di Segretariato Sociale di Palazzo di città. I criteri richiesti sono un Isee non superiore a 9.360,00 euro, uno stato di disoccupazione e inoccupazione, composizione del nucleo familiare e residenza e domicilio permanente presso il Comune.