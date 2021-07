“Bomba day”, domenica 25 luglio anche una parte di Atripalda sarà evacuata dalle 6.30 di mattina

“Bomba day”, domenica 25 luglio anche una parte di Atripalda sarà evacuata dalle 6.30. Il sindaco Giuseppe Spagnuolo ha firmato nei giorni scorsi l’ordinanza.

L’ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto tempo fa nel comune di Avellino nei pressi del Torrente Fenestrelle, nei pressi del Ponte della Ferriera.

Per le attività di disinnesco si rende necessario lo sgombero di un’area con raggio pari a 350 metri, la zona rossa.

L”orgoglio verrà fatto brillare nella cava Bruschi di Atripalda, dal 21° Regimento Genio Guastatori di Caserta. Da qui la necessità di evacuare ad Atripalda la zona rossa di via Serino, contrada San Gregorio, via Palmoleta, contrada Pietramara e contrada Castello.

E’ previsto lo sgombero totale di persone, animali e beni mobili dall’area disicurezza. Le operazioni di sgombero dell’area a rischio avranno inizio alle ore 6:30 e dovranno concludersi non oltre le 9:30. Nella fase dell’operazione di bonifica l’area verrà controllata da droni e l’eventuale presenza di intrusi comporterà la sospensione dell’intervento la cui ultimazione è prevista presumibilmente per le 15.