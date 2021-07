Ciclismo, Anna Capriolo piccola grande eroina dell’Eco Evolution Bike

E’ una piccola grande eroina con un coraggio immenso, generosa e determinata e una ragazza straordinaria. Anna Capriolo è la ciclista del team atripaldese Eco Evolution Bike. Un sogno che nasce da una profonda sofferenza: da sette anni Anna lotta con coraggio e determinazione per un problema di salute (leucemia mieloide acuta). Anni difficili, trascorsi perlopiù tra terapie e continui ricoveri. Incoraggiata da amiche e amici, in particolare da Pellegrino Tozzi, nell’ottobre 2019 ha iniziato ad andare in bici provando forti emozioni e benessere fisico. Da quando ha incominciato a pedalare ha riscontrato un costante miglioramento del suo stato salute. Lo stupore e la meraviglia negli occhi della giovane atleta è tanta e ben presto si sono trasformati in pura gioia e ha incominciato ad allenarsi con regolarità. Una sorpresa perfettamente riuscita grazie anche alla complicità dell’amico Pellegrino Tozzi, segretario del team atripaldese, che ha fortemente voluto tra le file delle woman cicliste del team Eco Evolution Bike.

Anna, classe ‘76, nata a Waiblingen (D),residente a Contrada, fisico giunonico, riveste il ruolo di Passista. Le sue prime avventure sono da escursionista, poi passa alle due ruote mountain-bike e in pochi mesi si ritrova in sella sulla bici da corsa. “

E’ stato un momento bellissimo, una grande gioia – commenta Capriolo – mi fa sentire viva e fortunata. Devo questo percorso all’amico Pellegrino che mi ha dato la giusta carica per ripartire, ma la cosa più importante è che grazie a questa disciplina ho avuto benefici importantissimi e significativi sulla mia salute. Poi mi trovo in un bel gruppo di amici che mi sostengono e m’incoraggiano ad andare avanti”. Dunque, coraggio, grinta e tante emozioni: sono questi sono gli ingredienti che fanno di Anna Capriolo una sportiva determinata non solo per il team Eco Evolution Bike, ma un esempio per tutti a non mollare mai.