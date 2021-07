Dolore e commozione in città per la scomparsa di Sabino Milano

Dolore e commozione ad Atripalda per la scomparsa a soli 60anni di Sabino Milano, primo cantante dei Sognatori, il gruppo musicale del centro “Aprea” di contrada Novesoldi ad Atripalda. Venti anni di volontariato e un impegno in prima linea per aiutare i diversamente abili.

Lascia un ricordo indelebile in quanto lo hanno conosciuto e voluto bene. Oltre al canto amava anche la poesia. In tanti si sono stretti intorno al dolore delle sorelle Raffaella, Giuseppina e Marialuisa, dei fratelli Paolo e Renato e dei familiari tutti.

Ieri i funerali presso la chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire ad Atripalda.