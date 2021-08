Ciclismo, il team Eco Evolution Bike presenta le nuove divise

Nel panorama del ciclismo atripaldese è davvero un’annata speciale e ricca di novità per il team Eco Eco Evolution Bike. Il club del presidente Giuseppe Albanese, dopo aver annunciato che è in progetto la formazione di una squadra femminile, ha presentato anche le nuove divise di rappresentanza da sfoggiare per eventi speciali. Un nuovo look da affiancare alla divisa ufficiale per la E o Evolution Bike. Nella divisa campeggiano l’azzurro e il nero, ben evidente sul davanti e sulla schiena, la scritta del main sponsor. A presentare la nuova divisa-commenta il presidente Giuseppe Albanese: “suscita sempre forti emozioni; è il simbolo dell’unione tra imprenditori, atleti, appassionati del mondo delle due ruote, indossare e portare una divisa vuol dire condividere un progetto. Personalmente la trovo bellissima e devo complimentarmi e ringraziare il nostro principale sponsor Marco Miele patron assieme ai fratelli Giuseppe e Paolo della storica azienda atripaldese Mielepiu e Fondital”.

Dunque, nulla è lasciato al caso è il team scalda i motori e si riaccendono le motivazioni. La nuova divisa di rappresentanza da una spinta per fare squadra e pedalare con quel entusiasmo che finora ha contraddistinto tutti gli atleti del team atripaldese,