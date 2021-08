Stadio comunale, Idea Atripalda: “bisogna prendersi cura del patrimonio che si ha a disposizione”

Per la crescita culturale, sportiva e sociale della nostra cittadina ci si deve impegnare o più semplicemente bisogna prendersi cura del patrimonio che si ha a disposizione.

La scelta dell’Abellinum Calcio 2012 A.S.D di disputare le gare interne del prossimo campionato di Promozione in un altro impianto, e non allo stadio “Valleverde-Aquino” di Atripalda, come riportato dalla testata “Il Quotidiano del Sud”, risuona come un importante campanello d’allarme, perché lo sport non è un semplice passatempo, ma un’attività su cui bisogna investire per permettere lo sviluppo della nostra comunità.

Ci piace immaginare un’Atripalda differente, che sappia valorizzare i suoi cittadini e le sue cittadine, che sia capace di realizzare i loro sogni e di spingerli a non emigrare.