Torna il “Cinema in Piazzetta” di Laika, stasera prima proiezione con “Frankenstein Junior”

L’associazione di promozione sociale Laika project è lieta di presentare la prima proiezione del “Cinema in Piazzetta” edizione 2021 ad ingresso gratuito: il prossimo martedì 3 agosto alle ore 20.30 presso la Piazzetta degli Artisti in piazza Garibaldi ad Atripalda, centro storico, si terrà la proiezione del primo di quattro film della rassegna di cinema all’aperto, Frankenstein Junior di Mel Brooks (1974), super classico della commedia.

La rassegna – promossa e patrocinata dall’Amministrazione comunale – propone un ciclo di quattro lungometraggi che verranno proiettati all’aperto dal 3 agosto al 7 settembre, ad ingresso gratuito (in caso di maltempo le date potrebbero essere riprogrammate).

Il ciclo di proiezioni curato da Laika (Laboratorio di intervento kultur atripaldese) è alla sua quarta edizione estiva e arriva dopo l’ennesimo stop forzato causa Covid del cineforum invernale “Agguattiti” e in seguito alle puntate social di “Zona Laika”.

Un ritorno alla consolidata Piazzetta degli Artisti, scelta per dare un nuovo segnale di attenzione e ripresa del centro storico, che ci consentirà di garantire un numero di 100 posti a sedere.

Grazie alla collaborazione dei volontari della Protezione Civile di Atripalda, i flussi di ingresso e uscita, oltre alla misurazione della temperatura, verrà gestito al meglio. L’intento è quello, come di consueto per le iniziative targate Laika, di recuperare uno spazio collettivo di partecipazione che ci ha legato molto in questi anni e che è stato per fortuna sempre molto apprezzato dalla comunità.

Le presentazioni verranno introdotte come d’abitudine dal saggista e studioso di cinema Paolo Spagnuolo.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e la disponibilità l’Amministrazione Comunale, la Protezione Civile di Atripalda, il service curato da Raffaello Pisacreta della Mood Records, la Pro Loco di Atripalda, e la Puffo Film.

Calendario delle proiezioni