Verso le Amministrative 2022, nasce il comitato civico “Dna Atripalda”

Nasce oggi il comitato civico DNA ATRIPALDA.

Un gruppo di donne ed uomini che hanno a cuore Atripalda. Per dare voce a “chi non ha voce”. Per proporre soluzioni, progetti ed iniziative per Atripalda.

Ci rivolgiamo a chi ha cuore Atripalda, ci rivolgiamo a chi vuole finalmente far uscire la propria città da questo vuoto morale, sociale, istituzionale, economico, in cui da 30 anni è ridotta Atripalda.

Vogliamo rilanciare il COMMERCIO con la creazione del progetto: ATRIPALDA CENTRO COMMERCIALE NATURALE:

– –

– Una consulta dei commercianti di Atripalda

– Una calendarizzazione di eventi con sponsorizzazione da parte dell’Amministrazione

– La integrazione DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE con un piano strategico del commercio

Vogliamo rilanciare I SERVIZI AI CITTADINI con la creazione di una cooperativa servizi con il progetto: ABC ATRIPALDA BENE COMUNE.

– Cooperativa pubblico/privata per la gestione dei servizi “ in House”: raccolta rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione del patrimonio.

Vogliamo rilanciare il TERRITORIO con la creazione di un dipartimento “ ATRIPALDA TERRA NOSTRA”. Un dipartimento in cui elaborare progetti per il territorio ed intercettare i bandi europei di contributo: sostenibilità energetica, sostenibilità climatica, start up imprese territoriali

Vogliamo rilanciare le OPPORTUNITA’ per i giovani con la creazione di “ ATRIPALDA SEI TU” un progetto rivolto ai giovani, con contributi europei per:

 Formazione con costi a carico dell’amministrazione;

 Tutoraggio aziendale con fondo perduto a carico dell’amministrazione;

 Tirocinio e formazione per i giovani presso l’amministrazione;

Vogliamo rilanciare il TURISMO ad Atripalda con il progetto “ ABELLINUM”: un percorso turistico, gastronomico, enologico che ha come caposaldo Atripalda ed i suoi monumenti. La presentazione alla BIT: borsa internazionale del turismo di un pacchetto di 3/5/7 giorni di soggiorno ad Atripalda come punto strategico per soggiorno e turismo

Vogliamo rilanciare la possibilità di IMPRESA PER I GIOVANI

– con i fondi europei e la creazione di un B.I.C: BUSINESS INNOVATION CENTER. La creazione di una struttura logistica per nuove iniziative di start_up per iniziative imprenditoriali per i giovani, dove il comune di Atripalda mette a disposizione A COSTO ZERO per 24/36 mesi locali dedicati e pensati per iniziative imprenditoriali.

– Struttura di marketing territoriale a disposizione delle attivita’ produtive per la creazione di un portale cittadino dell’e-commerce, con una struttura ed un project manager dedicato.

aggregazione di esercizi commerciali che operano integrandosi tra loro in ambito urbano.

Creazione di un ufficio comunale del “ marketing territoriale” con un “ project manager” dedicato

Vogliamo rilanciare il CENTRO STORICO con:

– esenzione della TARI alle iniziative imprenditoriali per i primi 3 anni.

– Progetto artisti di strada ed eventi con la creazione di 3 appuntamenti annuali per gli artisti di strada in

collaborazione con il progetto ATRIPALDA CENTRO COMMERCIALE NATURALE: il centro

storico come struttura espositiva per: enologia, gastronomia, agricoltura, artigianato

– Contributi a fondo perduto per i giovani studenti universitari che affittano case nel centro storico di

Atripalda

Vogliamo rilanciare lo SPORT :

– Creazione di un polo sportivo attraverso i contributi del RECOVERY FOUND con individuazione nel PUC di una area per la creazione di un POLO SPORTIVO CON NUOVE STRUTTURE: CAMPO DI CALCIO, PALAZZETTO DELLO SPORT, AREA PER ATLETICA ED ALTRI SPORT

Vogliamo rilanciare LA SCUOLA:

– Noleggio dei libri

– Progetto scuola emissioni zero

– Progetto scuola/territorio

Vogliamo rilanciare le CONTRADE:

– Crezione delle frazioni o contrade con indicazione e modifica dello Statuto Comunale

– Alvanite elevazione a frazione ed elezione del Comitato di Quartiere con capacità di spesa con modifica

dello Statuto Comunale.

– Creazione della consulta delle contrade.

Vogliamo una AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE:

– Tutte le delibere e determine di spesa sarnno oggetto di discussione con punto all’ordine del giorno del CONSIGLIO COMUNALE

– Tutte le delibere di spesa saranno in funzione di progetti e programmi strategici triennali

– Il saldo di cassa comunale sara’ pubblico in tempo reale sul sito dell’amministrazione

C’è ancora tanto da dire ma il tempo e lo spazio sono limitati.

Illustreremo da qui alle elezioni del 2022 a scadenza fissa tutti i nostri numerosi progetti.

Il nostro obiettivo non è rilanciare ATRIPALDA, ma fare di ATRIPALDA UN CENTRO DI ECCELLENZA AMMINISTRATIVA/SOCIALE/CULTURALE/ECONOMICO DELLA REGIONE CAMPANIA.

ABBIAMO UN SOLO INTERESSE: ATRIPALDA!