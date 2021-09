Aiuti per i profughi Afghani, l’appello del sindaco e della delegata alla Protezione civile

In questi giorni stanno arrivando in Campania i primi profughi Afghani, gente a cui e’ stato tolto tutto.

Sono famiglie con bimbi di tutte le età e una tale emergenza umana non può che destare tutti noi.

C’è la necessità d’intervento immediato e pertanto daremo assistenza con le modalità che di volta in volta si renderanno necessarie.

Chiediamo a tutta la comunità Atripaldese, che sappiamo essere altruista e solidale, di tendere una mano verso queste famiglie e verso questi bambini,

In questo momento c’è necessità di fornire beni necessari, quali abiti o prodotti per l’igiene personale per uomo, donna, bambino e si chiedono anche giocattoli per donare un sorriso o un po’ di spensieratezza a questi bambini.

Confidiamo nell’aiuto di quanti di voi potranno farlo.

Il sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo

La consigliera delegata alla Protezione Civile

Avv. Giuliana De Vinco