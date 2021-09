Stasera nella Chiesa di S. Maria delle Grazie concerto di chiusura della rassegna di Musica da Camera

Stasera 3 settembre si svolgerà il concerto di chiusura della prestigiosa ed ormai collaudata Rassegna di Musica da Camera I Luoghi della Musica organizzata nella nostra Provincia dallaAssociazione Musicale Internazionale “A.Toscanini”. L’evento realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale diAtripalda, grazie alla sensibilità dell’Assessore alla Cultura Stefania Urciuoli e della Delegata al Turismo ed Eventi Antonella Gambale è l’ultimo dei sette appuntamenti calendarizzati nella cittadina del Sabato, tutti di grande qualità con la presenza di artisti di altissimo profilo.

Si svolgerà presso la Chiesa di S. Maria delle Grazie di Atripalda alle ore 19.30 ed è dedicato alla memoria del Dr. Gerardo Piccolo, Socio Fondatore dell’Ass. Mus. “A.Toscanini”, vedrà l’esibizione del Duo Noferini – D’Antonio, violino e chitarra col programma “Quanti Capricci”.

Arte di altissima qualità, grande musica sotto le stelle in uno scenario naturale di impareggiabile fascino, su un palcoscenico incantato. Protagonisti dell’edizione 2021 sono stati i musicisti italiani, naturalmente di calibro internazionale. Una scelta volutadalla Direzione Artistica del Festival affidata al Presidente M°Antonella De Vinco come forma di supporto a favore dei nostri artisti, in questa nuova fase di ripresa dello spettacolo dal vivo a seguito dell’emergenza sanitaria. “Per non interrompere la continuità del Festival, anche per questo 2021, abbiamo scelto comunque di essere presenti sul territorio, di non fermarci, coltivando il nostro piccolo grande miracolo della Musica che ci mette in contatto con le nostre emozioni più profonde, ma al tempo stesso, sa donarci il coraggio di attraversarle, la forza di raccontarle per ripartire con maggior fiducia. Il successo di tutti i concerti che hanno registrato un boom di presenze, sempre in rispetto ai protocolli di sicurezza covid-19”, è la conferma di una scelta vincente e di grande qualità artistica”Antonella De Vinco

L’ingresso al concerto gratuito, sarà consentito su prenotazione e sino ad esaurimento posti.