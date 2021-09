Affidati i lavori di rifunzionalizzazione dei locali occupati dalla Misericordia e riqualificazione della fontana in piazza

Affidati i lavori di riqualificazione della fontana artistica di piazza Umberto I ad Atripalda, di rifunzionalizzazione dei locali occupati dalla Misericordia in via Pianodardine e manutenzione dei locali destinati al centro di coordinamento territoriale “Sistema Irpinia” nella Dogana dei Grani.

E’ “La Casa Nova Società Cooperativa Arl” di Nusco ad aggiudicarsi, attraverso il MePa, l’intervento per l’importo complessivo di 60.777,51 euro.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo mesi fa ha dato mandato all’Ufficio Tecnico di piazzetta Pergola di effetruare la progettazione di sostituzione e/o riparazione delle pompe idrauliche per la riattivazione dei giochi d’acqua nella fontana artistica di piazza Umberto I, ormai ferma da alcuni anni, di un intervento di rifuzionalizzazione dei locali fino a pochi mesi fa occupati dalla locale Confraternita di Misericordia in via Pianodardine da destinare ad attività didattiche dell’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi” ed infine di manutenzione dei locali ubicati al piano terra della Dogana dei Grani e finora utilizzati dal Punto Informagiovani che è stato trasferito nella biblioteca comunale di piazza Sparavigna per fare spazio al centro di coordinamento territoriale del “Sistema Irpinia” voluto dalla Provincia di Avellino.

A disposizione c’è un contributo di 90 mila euro incassato dalla cittadina del Sabato per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 dal capodipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno per “investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Presso l’Utc è stato costituito anche l’Ufficio di progettazione, direzione dei lavori ed esperimento delle attività tecniche, al fine di provvedere alla redazione degli atti necessari per l’avvio e la realizzazione delle opere.

A comporlo è il geometra Felice De Cicco, responsabile del II Settore – Servizio I Lavori Pubblici quale responsabile dell’attività di programmazione, progettista, direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento; il geometra Alfredo Berardino, responsabile del II Settore – Servizio II Manutenzione e Patrimonio quale collaboratore al Rup, al progettista e al direttore lavori per gli aspetti tecnici e realizzativi nonché verificatore e validatore ed infine l’architetto Giuseppe Cocchi, funzionario presso l’Ufficio Tecnico Comunale, quale addetto alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione contratti.

Il degrado in cui versa la fontana nella piazza principale della città è stato più volte al centro di denunce e segnalazioni da parte dei social. Una fontana, come quella di piazzetta Garibaldi, divenuta con il tempo un vero e proprio ricettacolo di rifiuti abbandonati da anonimi con l’acqua che non zampilla più da anni.

L’acqua nelle due vasche è spesso divenuta un pantano. Da sistemare con urgenza anche la balaustra a protezione del Monumento ai Caduti.