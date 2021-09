Stadio Valleverde-Aquino, il comune di Atripalda incassa il contributo di 700 mila euro

Siamo lieti di comunicare che la Città di Atripalda, in seguito alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento del bando “Sport e Periferie 2020” in data 13 settembre 2021, risulta tra le beneficiarie del contributo massimo pari a 700 mila euro.

L’Amministrazione comunale ha partecipato al bando entro la scadenza fissata del 30 ottobre 2020 in seguito all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del campo sportivo “Valleverde” con delibera di giunta N. 123 del 26-10-2020.

Tale finanziamento consentirà di poter intervenire sulla strutturagrazie alla posa in opera del manto di gioco in moderna erbetta sintetica e la ristrutturazione dei locali adibiti agli spogliatoi, insieme con delle migliorie generali. Un’occasione importante per l’intera collettività e il mondo dello sport attesa da diverso tempo, oltre ad essere un segnale di ripartenza dopo un periodo buio come quello pandemico.

A breve, così come si legge nella nota del Dipartimento per lo sport, saremo contattati “per aggiornamenti ed ulteriori indicazioni, relative alla procedura, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione prevista dal bando, nella quale saranno definiti termini e modalità di realizzazione del progetto presentato e di successiva erogazione del finanziamento”.

Infine, ci preme ringraziare chi ha consentito di espletare le attività all’interno del “Valleverde” nonostante le difficoltà economiche che ha vissuto il mondo dello sport specie negli ultimi tempi.

IL SINDACO

Ing. Giuseppe Spagnuolo



IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT



Dott. Costantino Pesca