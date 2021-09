Il Maresciallo Maggiore David Lombardini nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Atripalda

E’ il Maresciallo Maggiore David Lombardini il nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Atripalda (foto a cura di Mario D’Argenio).Si è concluso infatti stamattina l’incontro svoltosi al Comando provinciale dei Carabinieri di Avellino per la presentazione dei 14 nuovi Comandanti di Stazione. A presentare i nuovi comandanti il colonello Luigi Bramati.Lombardini ha già guidato la stazione dei carabinieri della cittadina del Sabato durante l’assenza del comandante Marco Passato, impegnato in missione all’estero.I nuovi comandati di stazione sono stati presentati al Prefetto della Provincia di Avellino, Dottoressa Paola Spena, in visita alla “Caserma Litto”.