Ruba in un supermercato, i Carabinieri di Atripalda denunciato un 40enne

La pattuglia della Stazione di Atripalda era impegnata in un servizio perlustrativo quando è subito intervenuta presso un noto supermercato del luogo dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava rubando vari articoli esposti sugli scaffali.

Sul posto i Carabinieri hanno identificato il presunto responsabile: si tratta di un 40enne di Avellino che, all’esito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un avvitatore elettrico, un tagliacapelli e vari profumi, il tutto occultato all’interno di uno zaino al fine di eludere i controlli all’uscita del negozio.

L’uomo aveva con sé anche una lama di taglierino, appositamente modificata per essere impugnata, che è stata sottoposta a sequestro.

Il 40enne, già gravato da precedenti di polizia, è stato dunque denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile dei reati di “Furto aggravato” e “Porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel comune, lo stesso è stato proposto per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.