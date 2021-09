Campetto di contrada Ischia, affidati i lavori: scatta il divieto di sosta

Affidati i lavori “di riqualificazione e rifunzionalizzazione della struttura sportiva di quartiere di contrada Ischia e scattano i divieti di sosta per l’apertura del cantiere.

Sarà la “Selenia costruzioni di Franco Barile & C. Snc” con sede in Montefredane ad aggiudicarsi per complessivi 40.492,61 euro mediante “trattativa diretta” sul portale telematico MePA.

La cittadina del Sabato ha incassato mesi fa un contributo ministeriale da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali per l’importo di 45.431,50 euro che l’esecutivo di Palazzo di città ha deciso di destinare ad un intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo, annesso alla parrocchia di contrada Ischia, al fine di rendere in tempi brevi nuovamente fruibile il campetto. Il campetto polifunzionale è da tempo impraticabile per i tanti giovani dell’Azione Cattolica che frequentano l’annessa parrocchia polifunzionale di contrada Ischia guidata dal parroco della chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire, don Fabio Mauriello, ma anche per i giovani del quartiere.

Si interverrà non solo per mettere in sicurezza la struttura ma anche nel riammodernamento del campo di gioco e della recinzione. Lavori attesi da tempo dai giovani residenti nella zona che così potranno riappropriarsi di una struttura sportiva all’aperto.

E con l’affidamento dei lavori da ieri mattina, e fino al termine dell’intervento, è scattato il divieto di sosta all’area laterale alla struttura sportiva, con ordinanza emessa dal Comando di Polizia Municipale.