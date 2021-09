Gigi Finizio incanta Atripalda al compleanno di Sabino Aquino. Foto

Canta e incanta. La voce e la musica di Gigi Finizio hanno stregato ieri sera ad Atripalda gli invitati al compleanno del dottore Sabino Aquino. Emozioni e vibrazioni che si sono combinate. Il cantautore napoletano, in avvio di concerto ha voluto omaggiare con la sua canzone “Occasioni”, il chirurgo maxillofacciale atripaldese che come da tradizione ha organizzato, presso i giardini di via Tufara, un’elegante festa per i suoi 54 anni.

Finizio ha scherzato con il pubblico ai numerosi presenti momenti unici della canzone napoletana. Da “Amore amaro” a “Lo specchio dei pensieri”, “A modo mio”, “Tu si ‘na cosa grande” a “Più che posso” in quasi due ore di emozioni con i presenti. A fine esibizione più non si è negato alle tante foto ricordo.

Una festa proseguita fino a molto oltre la mezzanotte. Una serata di gioia e serenità, all’aperto, dopo i mesi bui della pandemia. Ad esibirsi poi sul palco il comico napoletano Simone Schettino e prima ancora Enzo Fischetti mentre tra i tavoli si svolgeva la cena con il doppio buffet, con l’angolo curato dal rinomato ristorante e osteria “Valleverde Zi’ Pasqualina” e quello della pizzeria.

Poi il taglio della torta e il brindisi finale con il presidente dell’Us Avellino Angelo D’Agostino, di cui il dottor Aquino è tifosissimo. Tra gli invitati anche Salvatore Di Sonma.

Negli anni passati ad esibirsi erano stati gli “Alunni del Sole”, Andrea Sannino mentre per i cinquant’anni sul palco era salito lo chansonnier Peppino Di Capri.