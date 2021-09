“Abellinum” si muove, si mostra, si illumina, si racconta…”Abellinum” è cultura.

Sabato sera, l’ultima delle quattro manifestazioni sul pianoro della Civita ad Atripalda.

Al Parco Archeologico di Abellinum, nei resti delle mura della domus gentilizia di età romana, si è esibito Il quartetto dei giovanissimi musicisti “Fairy Guitar Quartet”, grazie ad un protocollo d’intesa raggiunto con la Soprintendenza ai beni archeologici di SA e AV e il Conservatorio Cimarosa di Avellino.

I musicisti hanno entusiasmato e divertito il pubblico proponendo musiche del repertorio sudamericano e contemporaneo, un piacevolissimo programma ricco di contaminazioni, spaziando tra autori quali Leo Brouwer, Eduardo Martin e Astor Piazzolla.

Oltre a valorizzare le nostre bellezze architettoniche, abbiamo valorizzato prevalentemente anche i nostri artisti locali perché è assolutamente giusto dare un supporto al tessuto culturale del territorio irpino.

Dopo due anni di stop dobbiamo consentire di riprendere l’attività culturale che si produceva prima della crisi pandemica.



Abbiamo costruito questo palinsesto in sinergia con la Soprintendenza e anche il Conservatorio Cimarosa di Avellino per il concerto di ieri sera. Abbiamo coinvolto le associazioni, proprio perché volevamo che fosse una programmazione condivisa. La Pro Loco di Atripalda è stata determinante con il suo supporto, sempre presente in tutte le manifestazioni ad Abellinum.I

Sono soddisfatta di questo programma, soprattutto perché rispetta l’obiettivo che ci eravamo imposti. Abbiamo lavorato, d’accordo con gli Uffici di Settore, seguendo il principio di un buon rapporto tra qualità artistica e disponibilità economica dell’ente.

Siamo contenti di essere riusciti a mettere in campo una bella programmazione culturale non soltanto ad Atripalda ma anche nell’intero territorio Irpino.

Ci tengo a precisare che l’attività culturale in questa estate non si è mai fermata infatti insieme all’Associazione culturale ACIPEA e con essa alla Presidente Lucia Gaeta abbiamo ripresentato nel mese di giugno la settima edizione del Premio San Valentino cosi come con l’Associazione Musicale Toscanini e il suo direttore artistico Antonella De Vinco con la rassegna itinerante “I luoghi della Musica”, XXIX Festival Internazionale di Musica da Camera in Irpinia.