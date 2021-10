Un autoarticolato finisce fuori strada ad Alvanite, intervengono i Vigili del Fuoco. Foto

Nella mattina di oggi cinque ottobre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono interventi ad Atripalda, in contrada Alvanite, per recuperare un autoarticolato uscito fuori strada, il quale trasportava ortofrutta. Il pesante automezzo è stato recuperato con l’utilizzo dell’autogru, e rimesso in carreggiata senza aver subito grossi danni.