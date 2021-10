Nuova segnaletica per le strade di Atripalda, aggiudicata la gara. L’amministrazione del sindaco Giuseppe Spagnuolo, con il comando di Polizia municipale, ha proceduto all’acquisto, mediante il prezzo più basso, sul Mercato Elettronico di Consip S.p.A., di nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale per un importo complessivo di 19mila euro. Quattro le offerte giunte a Palazzo di città, ad aggiudicarsi la fornitura e posa in opera della nuova segnaletica stradale è stata la ditta “Ma.Eco snc” di Arpaia (Bn).

A questa nuova segnaletica si aggiungerà anche quella nuova prevista per l’installazione di 38 nuovi parcometri e seicento sensori di rilevazione delle aree di sosta con disco orario elettronico.

La ditta “Park It Srl” di Perugia, che si è aggiudicata la gara d’appalto di oltre 933.138,96 euro, dovrà procedere a breve alla fornitura e posa in opera di 38 nuovi parcometri, la rimozione e lo smaltimento degli attuali 20 parcometri, la fornitura di segnaletica di indicazione con software di gestione, licenza di centralizzazione e relativo servizio di manutenzione ed assistenza tecnica e automazione del parcheggio interrato della villa comunale.

Un moderno sistema di gestione delle aree di sosta che vedrà l’installazione di 600 sensori per tutti gli stalli che saranno numerati, in grado di implementare l’utilizzazione dei parcheggi.

I sensori saranno collegati a sette totem informativi da ubicare lungo le principali strade per indicare agli automobilisti gli spazi di sosta liberi. Informazioni comunicate anche ai palmari dei vigilini che potranno così migliorare i controlli per il pagamento del ticket.

I sensori saranno gestiti da una piattaforma per cui gli ausiliari del traffico non dovranno più andare a controllare auto per auto se è stato pagato il ticket ma saranno avvisati se su quell’area di sosta è stato effettuato o meno il pagamento. Dal momento in cui un’auto parcheggia nell’area, scatterà il disco orario elettronico. Se la sosta avrà una durata di un’ora dopo sessanta minuti il sistema invierà un messaggio ai vigilini per segnalare che a quel numero di stallo l’auto è parcheggiata per più di un’ora. Resterà il primo quarto d’ora gratuito per la sosta, e il costo è di 50 centesimi all’ora.

Inoltre il parcheggio interrato della villa comunale di via Circumvallazione, con 30 posti auto, sarà automatizzato con l’installazione di una colonnina d’ingresso e d’uscita con sbarre, cassa continua automatica per il pagamento del ticket e quattro telecamere per la lettura, all’ingresso e all’uscita, delle targhe delle auto.

Questo progetto riguarderà non solo la sosta a pagamento ma anche la gestione delle aree con strisce bianche. I totem saranno installati in via Pianodardine, via Manfredi, piazza Umberto I, via Roma, rotatoria della Maddalena, via Appia e via Aversa. I 38 parcometri saranno così ubicati: 2 in via Aversa, 2 in via Santi Sabino e Romolo, due lungo via Fiume, altri due in via Gramsci e due infine in via Vittorio De Caprariis. Quattro parcometri invece in piazza Umberto, in via Roma, via Manfredi e piazza Cassese. Ben dieci invece saranno posizionati lungo via Appia con ampliamento delle strisce blu su ambo i lati del tratto che va dalla rotatoria della Maddalena fino all’imbocco per il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Nel nuovo tratto saranno applicate le stesse tariffe in vigore già in altro zone del territorio comunale e il primo quarto d’ora sarà gratuito. La nuova area a pagamento sarà ricompresa nella Zona 4 per la quale i residenti e i titolari delle attività produttive potranno richiedere la stipula delle convenzioni. Infine un parcometro per via Pianodardine e uno per piazza Giovanni XXIII.

Un progetto finito nel mirino e nelle critiche dell’opposizione.