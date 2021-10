Ciclo escursionismo, dalla verde Irpinia all’azzurro del mare della litoranea salentina

Il team atripaldese Eco Evolution Bike non finisce mai di stupire. Ormai il team atripaldese è sulla cresta dell’orda del ciclismo irpino. Sulle ali dell’entusiasmo la compagine Eco Evolution Bike fa del ciclo-escursionismo è uno stile di vita, un modo di pedalare e divertirsi facendo sport viaggiando immersi nella natura. Nel week-end scorso hanno pedalato dalla verde Irpinia fino in fondo al magico fascino della brezza marina dell’azzurro mare della litoranea salernitana. Il panorama mozzafiato, il clima e la temperatura primaverile, tutti questi aspetti hanno resopiacevole l’uscita dei cinque atleti del team Eco Evolution Bike: Adolfo Rodia, Marco Miele, Pasquale Manna, Giuseppe Albanese e Mario Venezia. In particolare, il progetto di ciclo-escursionismo che porta avanti il team di Atripalda, è indicato soprattutto per coloro che, oltre a voler visitare un particolare luogo pedalando in sella alla bici, vogliono viverlo nel suo aspetto più immediato, a contatto diretto con la natura, in modo da apprezzarne la fatica e la bellezza del paesaggio. Infatti, andare in bici ha i suoi pregi: ci si può prendere il tempo di respirare l’atmosfera del luogo, si possono scoprire angoli e posticini davvero incredibili che in auto sarebbero impossibili raggiungere.

Dunque, per giovani e meno giovani i ciclisti Eco Evolution Bike fanno dell’aggregazione e del divertimento a colpi di pedale la loro “missione”e non finiscono mai di stupire le uscite alla scoperta di scenari davvero incantevoli e suggestivi.