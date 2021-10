Detenzione abusiva di armi: assolti quattro atripaldesi

Tre uomini ed una donna, tutti residenti nella città di Atripalda, sono stati assolti dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale Penale di Avellino, dottor Marcello Rotondi, dall’accusa di detenzione abusiva di armi in concorso.

Ai quattro atripaldesi, nel luglio dello scorso anno, erano stati notificati gli avvisi di conclusioni delle indagini formulati dalla Procura della Repubblica di Avellino, in persona del Pubblico Ministero dott.ssa Antonella Salvatore. Secondo l’accusa avrebbero detenuto illegalmente, in concorso ed in qualità di coeredi, una rivoltella calibro 38 ed un fucile a due canne calibro 12, omettendo di denunciare il possesso ottenuto iure successionis, nonché avrebbero omesso di osservare la dovuta diligenza nella custodia delle armi rivenute dai carabinieri di Avellino in un armadio di una abitazione di cui risultavano coeredi.

La difesa di uno dei quattro atripaldesi imputati, rappresentata dai legali di fiducia Gerardo De Vinco e Sabino Rotondi, è riuscita a dimostrare la totale innocenza e la buona fede del proprio assistito: egli non aveva in uso l’appartamento dove i carabinieri hanno rinvenuto le armi e addirittura non possedeva le chiavi della porta di ingresso.

Il Giudice ha accolto in pieno tale tesi difensiva ed ha mandato assolti tutti gli imputati per non aver commesso il fatto.