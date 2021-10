Concessa una nuova proroga all’impresa che sta realizzando l’intervento di efficientamento energetico alla scuola dell’Infanzia “Pascoli” di Atripalda

Concessa una nuova proroga dal Comune all’impresa che sta realizzando l’intervento di efficientamento energetico alla scuola dell’Infanzia “Pascoli” di Atripalda.

Slitta così di altri 50 giorni la chiusura del cantiere e la riconsegna dell’istituto scolastico di contrada Spagnola si sposta al prossimo anno quando l’istituto scolastico sarà di nuovo fruibile.

E’ questo l’esito della nuova determina a firma del Responsabile del II settore Lavori Pubblici di Palazzo di città, il geometra dell’Ufficio Tecnico comunale di Piazzetta Pergola Felice De Cicco.

Il Comune ha infatti preso atto della richiesta dell’appaltatore di «una proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a 50 giorni, e di determinare il termine contrattuale per dare i lavori finiti in giorni 216, fissando il termine per l’ultimazione dei lavori al 19 dicembre 2021»

Il termine precedente era stato fissato a sabato 30 ottobre. Alla base della richiesta di proroga le seguenti motivazioni: «la corresponsione di solo una parte dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale già concessa dall’ente beneficiario, del rallentamento dovuto alla mancata acquisizione del parere di coerenza del Ministero finanziatore in ossequio all’approvazione del progetto per Adeguamenti tecnici che ha generato incertezze in merito alla possibilità di essere autorizzati ad eseguire un distinto massetto delle pendenze in copertura e a rasatura delle pareti faccia vista con una malta speciale in luogo de normale intonaco, della persistenza delle significative difficoltà di approvvigionamento imposte dall’attuale contesto internazionale del tutto unico e peculare, diretta conseguenza della crisi infra pandemica tuttora agente e della connessa scarsità delle risorse». Una proroga sulla quale ha espresso parere favorevole il direttore dei lavori.

L’intervento sull’edificio scolastico di via De Curti ha preso il via a metà maggio scorso. Lavori di efficientamento energetico al plesso che fa parte dell’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi” per oltre un milione di euro. All’edificio si sta realizzando un cappotto termico con gli impianti di riscaldamento a pavimento. Si sta procedendo anche alla sostituzione degli infissi nel rispetto di tutti i canoni moderni per gli asili risolvendo così le problematiche che da anni affliggevano la scuola che presentava ambienti freddi, infiltrazioni di acqua piovana dal tetto e infissi vecchi.

Gli alunni delle tre sezioni dell’Infanzia sono stati trasferiti, prima di maggio, presso le aule della “Collodi” di via Nicola Adamo.

Obiettivo dell’Amministrazione era di riconsegnare, salvo imprevisti, l’edificio per l’inizio del nuovo anno scolastico, a settembre. Ma dal cronoprogramma aggiornato dell’intervento, compilato secondo il format e trasmesso poi dal Comune del Sabato al Ministero della Transizione Ecologica che ha finanziato l’opera, si evince che il Comune ha ottenuto «l’autorizzazione alla proroga di sei mesi della durata del progetto».

I lavori, per l’importo complessivo di 1.178.689,40 euro, si concluderanno per fine dicembre, ma a far slittare la riapertura della scuola al prossimo anno saranno tutte le attività successive quali il collaudo finale e la certificazione energetica delle opere realizzate che dovrà concludersi entro febbraio 2022, e infine il monitoraggio e la promozione dei risultati entro maggio del prossimo anno.