Multa regionale non pagata dall’ex sindaco stasera in Consiglio comunale

Diventa un debito fuori bilancio per le casse comunali la multa regionale non pagata dall’ex sindaco Paolo Spagnuolo. Il Consiglio comunale di Atripalda, convocato per questa sera alle ore 20, è infatti chiamato a deliberare sulla sanzione da 42mila euro emessa da Palazzo Santa Lucia e notificata all’ex primo cittadino a seguito dei controlli effettuati dall’Arpac e dai Carabinieri della locale stazione nell’ottobre del 2014 su degli sversamenti illeciti avvenuti nel tratto cittadino del fiume Sabato.

Una multa comminata con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 699 del 6 ottobre 2015 all’allora sindaco Paolo, in qualità di soggetto obbligato, e all’Ente comunale di Piazza Municipio, in qualità di soggetto coobbligato.

Il riconoscimento della multa come debito fuori bilancio nel parlamentino comporterà una variazione nei conti dell’Ente. La Giunta aveva concesso un lasso di tempo all’ex primo cittadino per poter pagare la sanzione, ma finora l’ex sindaco non ha ottemperato al pagamento. Dopo il riconoscimento come debito fuori bilancio di questa sera lo farà il Comune, per rifarsi successivamente rifarsi con azione di regresso sull’ex primo cittadino.

L’ex primo cittadino in questi mesi ha sempre sostenuto che la multa gli è stata notificata in quanto rappresentate legale pro tempore dell’Ente e non trasgressore e che non tocca a lui pagarla. Ha inoltre difeso il proprio operato sostenendo che non c’è stata inattività e non ha colpe dal punto di vista amministrativo. Per Paolo Spagnuolo quegli sversamenti illeciti, che furono riscontrati da Arpac e Carabinieri nel tratto cittadino del fiume Sabato, dovevano essere legati ad una rottura o ad uno sversamento illecito momentaneo da parte di un privato che avrebbe dovuto rispondere dell’accaduto.

La Giunta del sindaco Giuseppe Spagnuolo, per evitare azioni esecutive ed eventuale danno a carico del Comune in qualità soggetto coobbligato, con il riconoscimento da parte dell’aula del debito fuori bilancio di questa sera procederà quindi al pagamento della multa, avviando poi azione di regresso verso l’obbligato principale che è l’ex sindaco. L’esecutivo si è anche impegnato a presentare un’istanza di autotutela finalizzata alla rideterminazione della entità della sanzione irrogata dalla Regione.

All’ordine del giorno di questa sera, dopo la lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 22 settembre scorso, anche la discussione del Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020. Infine ultimo punto all’ordine del giorno è la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio per il triennio 2021/2024.