Ciclismo: nuovo sponsor per il team “Eco Evolution Bike”

Domenica mattina, nell’accogliente location di Bliny Cafè è stato ufficialmente presentato il nuovo sponsor che apparirà sulle nuove divise del team atripaldese Eco Evolution Bike. A fare gli onori di casa la signora Anna Iannaccone e Carlo Natalino in un’atmosfera sobria hanno ricevuto il roster al completo del team Eco Evolution Bike per la presentazione ufficiale del nuovo sponsor che comparirà sulla divisa che indosseranno gli atleti del team atripaldese. A rappresentare il team erano presenti oltre alle lady Annalisa Albanese e Anna Capriolo, gli Atleti Alberto Pisani, Francesco Ricci, Carlo Taccone, Marco Miele, Mario Venezia, Adolfo Rodia, Pellegrino Tozzi, Pasquale Manna e Giuseppe Albanese. Con la presentazione ufficiale del team, con il tradizionale rito delle foto, il sodalizio atripaldese dà l’avvio alla sua seconda stagione di ciclismo eco-sostenibile. La squadra si rinnova nel look grazie all’ingresso del nuovo sponsor specializzato nella produzione di pasticceria, gelateria, torteria e punto di riferimento dell’espresso dal cuore irpino.

Sulla nuova divisa completamente rinnovata con la scritta del nuovo sponsor dal colore predominante bianco che rendono il completino ancor più elegante e attraente.

“Siamo stati attratti dalla serietà di questa squadra – hanno commentato Carlo Natalino proprietario assieme alla moglie Anna Iannaccone di Bliny Cafè – con entusiasmo abbiamo deciso di dare il nostro sostegno al Team Eco Evolution Bike. Abbiamo accolto con molto piacere i ragazzi della squadra che sono venuti a trovarci in azienda. Pertanto è venuto naturale supportare questo gruppo di atleti motivati che ben rappresentano lo sport e perché no la nostra azienda”.

La visita prosegue con tanta curiosità e attenzione da parte degli atleti nello scoprire l’enorme struttura operativa e l’accogliente location, ma prima c’è tempo per prendere un caffè assieme. A seguire il consueto rito con foto di gruppo e battute con chiari riferimenti al mondo del ciclismo. Soddisfazione ed entusiasmo trasparivano dai volti dei dirigenti del team in particolare del presidente Giuseppe Albanese che ha ringraziato l’azienda per la fiducia in questo gruppo: “Passione, e spirito innovativo, sacrificio, professionalità ed esperienza sono tratti che contraddistinguono questa squadra e sono sicuro che con questo spirito nessun obiettivo sarà irraggiungibile. Metteremo tutto l’impegno per affermare il nostro valore in campo regionale e interregionale. Dunque, ben vengano imprenditori che mediante sponsorizzazioni contribuiscono alla crescita e valorizzazione dello sport irpino e non solo. Il team, composto da un gruppo di sportivi di eccellenza bene amalgamato nel segno della condivisione, punta sempre più in alto con degli obiettivi nobili: pedalare nel rispetto e tutela dell’ambiente, promuovere in modo corretto le peculiarità, le bellezze e certo non da ultime, le culture della nostra verde Irpinia”.

La squadra si è congedata proseguendo con il consueto giro di allenamento.