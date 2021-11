“Tra riciclo e cultura” ad Atripalda: venerdì in campo Legambiente Avellino

Si terrà venerdì 19 novembre alle ore 16:00 , al Convento Santa Maria della Purità ad Atripalda un appuntamento con “Tra riciclo e cultura” organizzato da Legambiente Avellino e il Comune di Atripalda, con la partecipazione de “L’Angolo delle Storie”. Si terrà venerdì 19 novembre alle ore 16:00 , al Convento Santa Maria della Purità ad Atripalda un appuntamento con “Tra riciclo e cultura” organizzato da Legambiente Avellino e il Comune di Atripalda, con la partecipazione de “L’Angolo delle Storie”.

Una giornata dedicata ai più piccoli, per imparare giocando, le buone pratiche di salvaguardia ambientale.

Cosiglia Aquino de l’Angolo delle Storie attraverso in suoi racconti aiuterà i più piccoli a comprendere la bellezza che si cela dietro i piccoli gesti di gentilezza e resilienza, perché non si è mai troppo piccoli per fare la differenza.

Per accedere all’appuntamento è necessaria la prenotazione: chiama allo 0825679311 dalle 10.00 alle 16:00 oppure invia un messaggio su whatsapp al 3426568460.

L’ingresso è gratuito e consentito esibendo il greenpass (per i minori dai 12 anni in su e adulti accompagnatori).

Legambiente Avellino – Alveare