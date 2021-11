Edifici comunali, al via interventi urgenti e straordinari degli impianti di riscaldamento di scuole e uffici

Interventi straordinari e urgenti degli impianti di riscaldamento degli immobili di proprietà comunale quali alloggi comunali scuole e altri edifici, l’Amministrazione corre ai ripari. A seguito di segnalazioni di malfunzionamento Palazzo di città ha affidato ad un’impresa privata l’incarico di provvedere alla manutenzione degli impianti termo-idraulici installati di tutti gli edifici e strutture comunali alla ditta Vegliante Franco, impianti termoidraulici di Serino per un importo complessivo pari a 10.000,00 euro oltre iva.

L’impresa incaricata, come recita la determina dell’VIII Settore del Municipio, guidato dal geometra Alfredo Berardino dovrà intervenire “ad hora” ogniqualvolta riceverà la richiesta di intervento da parte di personale comunale in modo da assicurare una rapida risoluzione di qualsiasi disservizio. La ditta è impegnata ad eseguire la verifica settimanale di ogni singolo impianto e curare il normale funzionamento e nel caso di riscontro o segnalazione di anomalie dovrà redigere un preventivo di spesa per la riparazione o sostituzione dell’impianto, impegnandosi ad adottare qualsiasi soluzione idonea ad assicurare il regolare funzionamento degli impianti.

Tutto nasce a seguito di segnalazioni giunte a Palazzo di città circa il malfunzionamento degli impianti termici a servizio di immobili di proprietà comunale che necessitano di urgenti interventi di riparazione al fine di consentirne il normale funzionamento in condizioni di sicurezza.

In particolare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di impianti idraulici e termici dovranno essere eseguiti a servizio di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di scuole e altre strutture di proprietà comunale, e da ultimo l’intervento urgente di ripristino delle pompe antincendio del plesso scolastico “Masi” di via Pianodardine che ospita la scuola media dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Masi” danneggiate a seguito di allagamento del vano tecnico nel quale sono collocate.

Lo stesso edificio a breve sarà interessato da un intervento di “adeguamento sismico, efficientamento energetico e incremento dell’attrattività del plesso scolastico Raffaele Masi”, finanziato dalla Regione Campania per un totale di 4.694.575,52 euro.

Il progetto prevede la demolizione dell’attuale corpo aule e la sua ricostruzione in modo da ottenere un edificio pienamente rispondente ai moderni criteri antisismici e alle attuali richieste in termini di risparmio energetico e di fruibilità degli spazi.

La nuova struttura che si realizzerà nello stesso spazio in cui è ubicato oggi il corpo aule mira ad ottenere un importante miglioramento dal punto di vista della sicurezza e la piena funzionalità dell’edificio in caso di calamità naturali. Il progetto intende garantire il massimo efficientamento energetico mediante la realizzazione di un cappotto termico, l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto e, la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati e l’opportuno orientamento delle pareti finestrate. Per incrementare l’attrattività della scuola inoltre, è stata particolarmente curata l’organizzazione degli spazi interni ed esterni.

Sempre per lo stesso plesso scolastico si procederà alla rifunzionalizzazione dei locali adiacenti la palestra e occupati fino a poco tempo fa dalla Misericordia che saranno destinati ad attività didattiche dell’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi”.