Contrada Novesoldi, l’assessore al Traffico assicura: «Gli interventi sono già stati programmati e partiranno a breve»

«Gli interventi per la contrada sono già stati programmati e partiranno a breve». A rassicurare i residenti dopo le proteste con la missiva inviata all’Amministrazione, ci pensa l’assessore al Traffico Mirko Musto.

I fondi ci sono assicura l’assessore Musto e gli interventi che vanno dalla sistemazione dell’impianto dell’illuminazione al taglio della vegetazione fino alla messa in sicurezza delle strade sono stati già definiti da Palazzo di città e dall’utc e pronti a partire.

«Sarà sistemata l’illuminazione, messe in sicurezze le strade e a giorni inizierà anche il taglio degli alberi e vegetazione della contrada» afferma l’assessore Musto.

Diverse le questioni sollevate dagli abitanti della contrada in una lettera inviata giorni fa al primo cittadino Giuseppe Spagnuolo, all’Ufficio tecnico comunale e al comandante della Polizia Municipale.

Si va dall’impianto d’illuminazione non funzionante con il quartiere al buio, all’alta vegetazione ai bordi della strada, una frana in un bordo, mini discariche e altro.

Problematiche più volte in passato segnala all’Ufficio tecnico comunale di piazzetta Pergola. I residenti chiedono la sistemazione dei lampioni, la messa in sicurezza della strada che conduce su via Appia «adottando tutte gli accorgimenti sia in termini di segnaletica stradale, specchi per l’Immissione in strada e dissuasori per Il controllo della velocità sia nella posa In opera di un “guard rail'” o altro dispositivo di sicurezza e di ritenuta passiva atta a contenere il veicolo all’interno della strada con lo scopo di migliorare la sicurezza, riducendo gli effetti degli incidenti dovuti a sbandamento e di qualsivoglia strumento utile che si ritenga opportuno». Chiedono anche una periodica manutenzione del verde pubblico «che è stata sempre a nostro carico come Il rifacimento e la manutenzione dello stesso manto stradale comunale. Si precisa che nell’ultimo anno Il numero dei residenti è aumentato con un ulteriore sviluppo demografico ed urbanistico, il che rende la strada non più adeguata al traffico attuale e futuro non solo per il numerico dei residenti ma anche dei depositi commerciali nei vari box. Se poi si considera i fornitori, i consegnatari, i mezzi agricoli per la manutenzione e raccolta delle nocciole nei vari noccioleti riesce sicuramente più facile immaginarsi il traffico attualmente presente il tutto aggravato da una vegetazione che sta riducendo sempre di più la carreggiata priva ad oggi di alcuna segnaletica verticale che orizzontale».

Infine le poteste riguardano anche lo stato di degrado in cui versa la strada di collegamento tra contrada Novesoldi con contrada Alvanite, dove la pista ciclo-pedonale è ricoperta da mini discariche di rifiuti. Una strada dove gli incivili di turno abbandonano sacchetti di immondizia ai bordi della carreggiata ostruendo il passaggio ai pedoni.