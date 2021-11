Elezioni Provincia di Avellino, cinque liste in corsa: sarà sfida D’Agostino-Buonopane. Per Atripalda in campo il consigliere Franco Mazzariello

Sarà il sindaco di Montefalcione, Angelo Antonio D’Agostino e il primo cittadino di Montella, Rino Buonopane a contendersi la presidenza della Provincia di Avellino. Una sfida a due per lo scranno più alto e la fascia blu di Palazzo Caracciolo.

Le elezioni per il rinnovo del parlamentino di Piazza Libertà si terranno sabato 18 dicembre. Elezioni di secondo livello a cui potranno prendere parte i 117 sindaci e 1.295 consiglieri comunali della provincia che dovranno eleggere il nuovo Presidente e i 12 membri del Consiglio.

Cinque le liste in corsa per il consiglio provinciale e due i sindaci che si sfideranno per la successione al presidente uscente Domenico Biancardi. Le liste dei candidati consiglieri non sono collegate alla scelta del Presidente per cui si potrà effettuare il voto disgiunto.

Nella Lista “Irpinia Protagonista” in corsa per uno scranno nel parlamentino cittadino il consigliere comunale d’opposizione di Atripalda Francesco Mazzariello.