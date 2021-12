In pensione il maresciallo capo dei Vigili Urbani di Atripalda Nazareno Polcaro: i suoi saluti alla città

“Ho vissuto tanti anni lavorando ad Atripalda, città che mi ha accolto, amato e che io amo, come la mia cittadina natia. Ringrazio tutti per i sentimenti di stima ed affetto, dai colleghi, agli amministratori comunali, ai tanti atripaldesi e non che ho incontrato e con i quali ho condiviso problemi, difficoltà, gioie e a volte purtroppo anche dolori. Ringrazio gli amici per aver avuto in questo giorno un bel pensiero per me, che mi riempie di gioia. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie e i miei figli che sono stati sempre al mio fianco e mi hanno sostenuto. Sono grato alla vita che mi ha consentito di vivere questo momento e di condividerlo con voi, vi abbraccio tutti, vostro Nazareno”. Con questa frase postata sul proprio profilo di Facebook il maresciallo capo dei Vigili di Atripalda Nazareno Polcaro, andato in pensione lo scorso 30 novembre, dopo avere indossato per o37 anni la divisa degli agenti metropolitani, ha voluto salutare e ringraziare la città.