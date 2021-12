Scompare Iovannella stroncato come D’Urso da un infarto: comunità di Atripalda sotto choc

La maledizione degli imprenditori della pasta. Nel giorno dei funerali di Andrea D’Urso, il giovane capitano d’impresa scomparso a 45 anni lasciando nello choc e nel dolore la città di Solofra, Atripalda piange la morte di Antonio Iovannella, stroncato a 46 anni anche lui da un infarto fulminante. Antonio con la mamma e la sorella gestiva l’azienda familiare di produzione di pasta frasca “Europasta” ubicata a via Alvanite. Un destino crudele e beffardo che ha accomunato Andrea e Antonio e si è accanito contro i due giovani coetanei ed imprenditori del settore, amici.

Pochi giorni fa si erano incontrati per parlare di lavoro, raccontano gli amici increduli e addolorati che oggi li piangono. Andrea e Antonio mai avrebbero immaginato che una triste fatalità li avrebbe attesi in poche ore, strappandoli per sempre dall’affetto dei propri cari.

Due persone buone dal cuore grande. Due comunità, quella della Concia e della cittadina del Sabato, rimaste incredule e che ora si stringono intorno al dolore straziante delle rispettive famiglie. Giovani imprenditori con tanti sogni ancora nel cassetto.

«Perdiamo un grande lavoratore, imprenditore produttore di pasta e commerciante – commenta l’assessore al Commercio di Atripalda, Mirko Musto -. Antonio con la sua azienda e il suo prodotto era presente non solo in città, ma anche in provincia e in tutta la regione. Il suo tempo l’ha dedicato sempre all’espansione dell’azienda familiare. Conoscevo Antonio non solo perché era un imprenditore di Atripalda, lo incontravo nella grande distributore, io come agente di commercio e lui come produttore di pasta fresca. Negli ultimi giorni l’Irpinia perde due grandissimi imprenditori giovani ed intraprendenti. Andrea D’Urso del pastificio “Graziano” con sede nella zona industriale di Manocalzati possiamo dire era un atripaldese adottato e il nostro concittadino Antonio Iovannella. Come assessore al Commercio nonché come amico di entrambi porgo le mie più sincere condoglianze alle loro famiglie».

Non appena ieri mattina si è diffusa la notizia tanti i messaggi di cordoglio postati dagli amici sulla pagina di Facebook. Filippo Testone della pizzeria di Avellino, a pezzi per il dolore scrive: «riposa in pace, mancherai a tutti noi». A ricordare le grandi doti di Antonio è Fiorella Zingariello che scrive: «Un parente, un cugino, un confidente ma soprattutto una persona buona dal cuore grande. Sempre pronto ad aiutare gli altri. Avevi sempre la soluzione. Avevi sempre il tempo da dedicare agli altri. Oggi il cielo ha una stella in più». Giuseppe Tarantino lo ricorda con dei versi di Alda Merini: «La morte è solo l’inizio del secondo tempo…requiescat in pace…Io non ho bisogno di denaro. Ho bisogno di sentimenti, di parole, di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormorino all’ orecchio degli amanti. Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi». Infine Mary De Maio: «Sarai la stella più bella, perché con le tue risate e con il tuo modo di scherzare illuminerai il cielo, farai sorridere anche loro proprio come facevi con noi».

Le esequie di Antonio avranno luogo questo pomeriggio, alle ore 15.30, nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire ad Atripalda, dove la città si stringerà intorno alla mamma Immacolata Russo, alla sorella Assunta, alla compagna Maria De Maio ed ai parenti tutti.