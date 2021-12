La carica dei Babbo Natale in moto ieri mattina ad Atripalda

Un Bellissimo giro per tutta Atripalda da Alvanite a Tiratore, da Via Appia a Via Pianodardine passando per Via Serino, per il Centro Storico e Via Roma. La carica dei Babbo Natale in moto ieri mattina in città. Ad organizzarla la Proloco con il presidente Lello Labate. Un piacevole momento che ha rallegrato la città.