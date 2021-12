Mucca a passeggio ad Atripalda tra lo stupore di automobilisti e passanti. Foto

Mucca a passeggio ad Atripalda in piazza Alpini Orta e lungo il fiume Sabato tra lo stupore degli automobilisti e dei passanti.

Il curioso episodio è avvenuto l’altra sera nella cittadina del Sabato. Una grossa mucca, ha invaso all’improvviso il tratto di strada, passeggiando tranquillamente tra le auto in transito lungo via San Nicola, piazza Alpi Orta per dirigersi verso il ponte sul fiume e in via Cesinali. La mucca, quasi certamente, con il collare con la campana, si era probabilmente persa. Qualcuno l’ha avvistata anche nel centro storico e a contrada Alvanite.

Meraviglia tra gli automobilisti che in quel momento transitavano lungo le strade del centro. La scena è stata immortalata anche in un video, realizzato da una passante con il telefonino, postato sui social e condiviso da tanti. E non sono mancati i commenti di stupore per l’inedita scena.

Subito è scattato l’allarme e il grosso bovino alla fine è stato recuperato dal proprietario.