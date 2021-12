L’arte di strada protagonista domani della seconda giornata di Giullarte

Un’altra domenica dedicata all’arte di strada ad Atripalda. Domani (domenica 19 dicembre) continua la ventesima edizione di Giullarte, Festival internazionale di artisti di strada, promossa dal Comune di Atripalda nell’ambito del POC Campania 2014-2020 Azione 3 “Giugno 2019 – giugno 2020” e ispirata al tema “La Strada”, in omaggio alla straordinaria opera di Federico Fellini.

Domani (domenica 19 dicembre) il programma comincerà con la passeggiata turistica alla scoperta del centro storico e delle rilevanze storico-culturali della città e, dalle ore 17 alle ore 20, appuntamento in Via Roma con l’esibizione degli artisti di strada Mo’ Better Band, Jane Gota da Cruz (Opera Circus Animation), Baracca dei Buffoni, Dedalo e le variopinte installazioni di Balloon Express. Gli artisti si esibiranno in postazioni fisse, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, e i negozi resteranno aperti fino alle ore 22 per favorire lo shopping natalizio. A breve sarà ufficializzata anche la terza data in programma.