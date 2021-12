Spari nella notte in un bar di Avellino: ferito un 30enne di Atripalda

Questa notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino sono immediatamente intervenuti in un bar di via Cannaviello del capoluogo irpino, dove, poco dopo mezzanotte, un trentenne di Atriparda è stato attinto da un colpo di pistola.

Il giovane è ricoverato in ospedale.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo.