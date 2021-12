Il mercato settimanale di Atripalda prolungato per due giovedì fino alle ore 21 in occasione delle festività natalizie.

La giunta del Comune di Atripalda con una apposita delibera ha deciso la proroga dell’appuntamento tanto sentito dai cittadini di Atripalda e non solo. Nei due giovedì del 23 e del 30 dicembre, dunque, tappa al Parco delle Acacie, dalle ore 7 alle ore 21, per acquistare i prodotti alimentari freschi per i giorni di festa e usufruire delle tante promozioni dei commercianti per gli ultimi regali di Natale e Capodanno.

“Invitiamo tutti gli atripaldesi e i cittadini di Avellino e dei comuni limitrofi – afferma l’assessore al commercio Mirko Musto – a venire nella sede nuova del mercato, in Parco delle Acacie, con oltre 600 posti auto, bagni e oltre 150 stand addobbati a festa con le luci di Natale. Abbiamo organizzato anche un intrattenimento musicale ma siamo in attesa di riscontro dalla Regione sulla possibilità di svolgimento. Il mercato settimanale è un appuntamento fisso per i nostri cittadini e abbiamo voluto dare la possibilità di viverlo in un modo speciale, dando anche possibilità di commercio in più anche agli ambulanti. La proposta natalizia del Comune di Atripalda, dopo le installazioni artistiche luminose e il festival di artisti di strada Giullarte, si arricchisce ancora di più”.