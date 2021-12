Atripaldese multato sette volte nella stessa notte per infrazione al codice della strada

Una singolare vicenda ha visto come protagonista un uomo residente ad Atripalda che si è visto notificare presso il suo domicilio ben sette verbali di infrazione del codice della strada per altrettante violazioni avvenute tutte la stessa notte del 29 ottobre 2021. A redigere i verbali di contestazione sono stati i carabinieri del comando provinciale di Avellino. I militi intorno alla mezza notte del 29 ottobre scorso si trovavano nei pressi del centro di Atripalda, quando intimarono l’alt ad un motociclista che continuò la sua corsa senza fermarsi. Dal numero di targa della motocicletta, i militi riuscirono a risalire all’uomo di Atripalda che si è visto notificare ben sette verbali per la violazione degli artt. 141 c.d.s., 143 c.d.s., 171 c.d.s., 180 c.d.s., 192 c.d.s., 193 c.d.s., 218 c.d.s.. Difatti, l’atripaldese, secondo le annotazioni di servizio dei carabinieri di Avellino, oltre ad aver forzato il posto di blocco,circolava senza revisione del mezzo, percorreva col suo motociclola carreggiata sinistra anziché la destra, ometteva di moderare la velocità in prossimità del centro abitato, guidava senza casco,senza copertura assicurativa e con la patente sospesa. Il trasgressore, ritenendo eccessivi i 7 verbali, specie per la somma di circa duemila euro di multa da pagare, ha deciso di impugnarli dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, con ricorso depositato dai suoi legali di fiducia Gerardo De Vinco e Sabino Rotondi.