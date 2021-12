Provincia, il neo presidente Buonopane revoca l’ultimo atto di Biancardi

Lo aveva annunciato. Il neo presidente della Provincia di Avellino Rino Buonopane come primo atto della sua Amministrazione revoca in autotutela l’ultimo atto della gestione Biancardi. Nello specifico il decreto numero 56, firmato dall’ex presidente a tre giorni dalle elezioni che definiva il nuovo organo del Nucleo di Valutazione dell’Ente di Piazza Libertà nelle persone di Luigi Tancredi (presidente), dell’assessore di Atripalda Stefania Urciuoli e del consigliere comunale di Avella Fabio Conte. Un incarico di durata di tre anni per un compenso annuo lordo di 8 mila euro. Incarico revocato dal nuovo inquilino di Palazzo Caracciolo.