Falso allarme bomba alla Conad di Atripalda: la solidarietà dell’Amministrazione comunale

L’Assessore al Commercio Mirko Musto, il Sindaco Giuseppe Spagnuolo e l’Amministrazione Comunale sono vicini al Sig. Nicola Paradiso, proprietario del supermercato “Conad”, per lo spiacevole episodio verificatosi in data odierna.

Si ringraziano i Carabinieri, la Polizia, gli Artificieri e i Vigili Urbani di Atripalda per il tempestivo intervento.

Non è stata rilevata la presenza di alcun ordigno per cui il Supermercato “Conad” è stato riaperto in TOTALE SICUREZZA e prolungherà l’orario di chiusura.

Buono shopping natalizio a tutti!