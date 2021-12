COVID-19, il nuovo bollettino dei positivi ad Atripalda. Il sindaco: “Contagi in aumento”

I dati raccolti ci dicono che la situazione dei contagi sul territorio comunale e’ purtroppo in aumento. Si sta continuando a inoculare la terza dose per la quale chiediamo di procedere alla prenotazione per chi ne ha diritto e soprattutto di sottoporre a vaccino anche i più piccoli, per i quali si è aperta la possibilità di somministrazione.

Corre l’obbligo di ricordare la cautela nei comportamenti e nelle relazioni sociali.

Continuiamo tutti ad essere responsabili, le disposizioni aiutano a contenere il rischio di diffusione.

Ricordiamo che per le famiglie in quarantena o comunque per chi ne avesse bisogno e’ attivo il servizio di assistenza della protezione Civile comunale chiamando al numero di emergenza 349 2312357

Il sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo

La consigliera delegata alla Protezione Civile

Avv. Giuliana De Vinco