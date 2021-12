Liquami nel fiume Sabato, la denuncia dell’associazione ambientalista

Liquami nel fiume Sabato da una condotta di raccolta di acqua piovana in pieno centro città. A denunciare l’ennesimo episodio è questa volta il comitato ambientalista “Salviamo la Valle del Sabato”, guidato dal dottore Franco Mazza, che pubblica sulla propria pagina di Facebook un video nel quale vengono mostrati nuovi sversamenti nel corso d’acqua nel tratto atripaldese. Scarichi di fognatura che tornano a far crescere l’allarme in città. Si ripete così, come avvenuto in passato, lo sversamento di reflui fognari nel tratto di via Gramsci. Probabilmente l’ennesima condotta intasata sarebbe alla base della fuoriuscita dei liquami. Immagini che scatenano immediatamente lo sdegno sui social e mettono nuovamente in apprensione i residenti.

Nel video si assiste alla fuoriuscita dei liquami dal canale di raccolta di acqua pluviale all’altezza di via Gramsci. Dal colore marrone dell’acqua è evidente che si tratta di uno scarico di materiale fecale. Un grave episodio nonostante il fiume sia interessato da anni, tra stop e ripartenze, da lavori di sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale nel tratto cittadino. Un progetto messo in campo dalla Provincia di Avellino con un investimento pari a 4.538.695,53 euro. Un intervento che punta a rinaturalizzare il corso d’acqua tra terrazzamenti d’ingegneria naturalistica e passeggiate sul fiume, mettendolo in sicurezza da possibili esondazioni.

A fine settembre si è concluso il primo lotto dei lavori e ora il cantiere è chiuso in attesa dell’avvio del secondo lotto.

Una riqualificazione ambientale e urbanistica dell’alveo che deve però a questo punto camminare a braccetto anche con l’eliminazione degli sversamenti abusivi di liquami.

A fine novembre sullo stato di degrado del fiume e sugli sversamenti abusivi di liquami era intervenuto l’ex assessore all’Ambiente Antonio Prezioso che aveva rivolto un appello al sindaco Giuseppe Spagnuolo: «invito pubblicamente il sindaco di Atripalda ad attivarsi rapidamente per fare le verifiche di sorta su tale sversamento che va ad aumentare l’inquinamento proprio nel centro della città. Non è più tollerabile questo stato di cose e inoltre è tempo che si informi la cittadinanza sullo stato dei lavori in corso. Il tempo passa e nulla cambia, abbiamo letto e sponde del fiume “nuovi” ma intanto “la puzza” resta la stessa».