Buon 2022 con la poesia di Gabriele De Masi. Versi per l'anno che verrà. Convinti, ma con le dita fortemente incrociate, che sia l'anno buono. Un'istantanea per provare a fermare il tempo che scorre e cogliere appieno l'umore- il malumore- italiano di questa fine d'anno.

Un messaggio augurale, avvolgente, semplice e diretto, in rima gioiosa e malinconica, per tutti: grandi e piccini, per trovare speranza e serenità nella vita di tutti i giorni.

Un distillato di emozioni, delusioni e desideri di fine corsa. Un componimento in versi, pieno di rimandi al passato prossimo, al presente, con uno sguardo gettato al futuro, da leggersi tutto d’un fiato.



Anni

Aspetto dal tempo una complicità,

per come sono stato, per come m’ha trattato,

essere meno lento col telefonino,

affrontar un po’ più lesto i gradini,

ma le scommesse non danno incasso

ai giorni nostri, incerti, sperare

e non sapere cosa serbi il calendario,

un arrivederci, una stretta di mano,

l’addio, un improvviso abbraccio,

pretesa magra a questi giorni bigi,

aggrovigliato filo d’attesa, entusiasmi,

cadute rovinose, riprese di rinati slanci.

Abbiamo respirato la cenere;

masticato, amaro, il carbone.

Per questa Epifania, soltanto, e Nuovo Anno,

tornar, magia, d’un tratto, tutti piccini,

giochi all’aria aperta e il sole a manto.



Gabriele De Masi