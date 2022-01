La Pro Loco dona per Natale mangime al Canile comunale di Atripalda. Foto

A volte basta davvero poco per continuare a credere nel buono degli esseri umani.Dal nostro Territorio risposte positive di questo tipo sono rare, il merito va sempre a chi continua, con tenacia , a credere in ciò che si crea, che si trasmette, che dona forza, solidarietà e speranza a quanti praticano le opere di solidarietà civile non solo x gli uomini ma x ciò che ci completa, gli animali e l’habitat in cui viviamo. Bauuuugrazie alla PRO LOCO DI ATRIPALDA, al suo Presidente Lello Labate a tutti i Volontari di questa Associazione Atripaldese sempre presente ed attiva per chi ha bisogno di sollievo e solidarietà. Un abbraccio da quest’altra parte del Sabato, AIPA CANILE ATRIPALDA dove la vita è bella perché in Noi vive l’amore e la Collaborazione. SERENO NATALE AMICI AUGURI VIVISSIMI

A.L. Staff AipaAps