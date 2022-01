Rientro a scuola in sicurezza ad Atripalda: screening gratuito per gli alunni degli istituti cittadini

Care famiglie, come si prevedeva, nelle ultime settimane sono aumentati i casi di contagi da covid-19 in tutta Italia e di conseguenza anche ad Atripalda.

Per tale motivo, in via cautelativa, per assicurare un rientro più sereno a scuola a tutta la popalzione scolastica, abbiamo organizzato uno screening epidemiologico gratuito, su base volontaria, prima del rientro a scuola degli studenti che frequentano istituti atripaldesi dai 3 ai 14 anni di età.

Pertanto , con il fine di indagine epidemiologica,verrano consegnati test rapidi per covid-19 a tutti gli studenti frequentanti gli istituti scolastici di Attipalda, dalla Protezione Civile di Atripalda nel giorno di sabato 8 dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 16:00 alle 18:00 nella seguente modalità di ritiro:

Per gli alunni della scuola materna: il ritiro avverrà presso la sede della Protezione Civile-via contrada Ischia 3 ⬇️

https://goo.gl/maps/VaMvbque4mbxXNLY7

Per gli alunni della scuola elementare : il ritiro avverrà presso la sede centrale del comune- Piazza Municipio 1⬇️

https://goo.gl/maps/EF9D7AEafEczbAvo6

Per gli alunni della Scuola media: il ritiro avverrà presso la sede dell’ufficio tecnico del comune- Largo Pergola ⬇️

https://goo.gl/maps/rAonZpqLSUETxnLz7

Gli studenti il cui test eventualmente risulti positivo, dovranno seguire le norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19, effettuando prioritariamente un tampone nasofaringeo presso i laboratori accreditati.

Chiediamo inoltre alle famiglie di privilegiare, per le ore di permanenza in classe, per i propri figli l’utilizzo di mascherine di tipo Ffp2.

Come sempre ci affidiamo al buon senso di ognuno e chiediamo la massima collaborazione sia nell’effettuazione del test rapido, a beneficio di tutti, sia nel rispetto delle regole di distanziamento e uso dei dispositivi di protezione durante le operazioni di consegna dei test rapidi.

Vi auguriamo un buon rientro a scuola con la speranza che il nuovo anno possa condurci presto fuori da questa pandemia e possa restituirci normalità.