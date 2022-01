Scuole infanzia, elementari e medie non riaprono da domani in Campania: alunni in Dad

La Campania non riaprirà le scuole dell’infanzia, elementari e medie lunedì 10 gennaio. E’ quanto deciso dal governatore della Regione, Vincenzo De Luca in contrasto con quanto deciso dal Governo per evitare un’esplosione di contagi che vada ulteriormente a gravare su ospedali e sistema di tracciamento. Palazzo Chigi è pronto a impugnare la decisione di De Luca. Atteso un passaggio in Consiglio dei ministri.

“In questa condizione io credo che sia irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda credo che non apriremo le medie e le elementari”. Lo ha annunciato il Presidente della Campania Vincenzo De Luca. La proroga dell’apertura delle scuole è fino a fine gennaio.

Ecco la comunicazione del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda per l’attivazione della Dad.