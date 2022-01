Scuola, da domani ritorno in presenza: da mercoledì riattivati servizi di mensa e trasporto

Per effetto della sospensione dell’esecutività dell’Ordinanza Regionale n. 1 del 7 gennaio 2022 disposta dal TAR Campania con Decreto Presidenziale n. 9/2022 pubblicato in data odierna, si comunica che a far data dal giorno 11 gennaio 2022 le attività didattiche si svolgeranno in presenza e che a far data da mercoledì 12 gennaio 2022 saranno riattivati i servizi di mensa e trasporto scolastico.

Atripalda, 10/01/2022

Il Sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Dott.ssa Anna Nazzaro