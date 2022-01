Una 53enne atripaldese assolta dall’accusa di falso ideologico

Una 53enne atripaldese, imputata di falso ideologico, per aver reso dichiarazioni mendaci al fine di ottenere benefici economici, è stata assolta dal Giudice del Tribunale Penale di Avellino, dottor Corona, perché il fatto non costituisce reato. La donna, nel luglio 2018, aveva sottoscritto una autocertificazione dichiarando un reddito del proprio nucleo familiare pari a zero, omettendo di inserire il reddito del suo ex marito da cui si era separata con sentenza del gennaio 2018. Dopo accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza di Avellino, la 53enne venne denunciata alla Procura della Repubblica di Avellino e nel maggio del 2021 rinviata a giudizio. Nel dibattimento, la difesa dell’atripaldese, rappresentata dai legali Sabino Rotondi e Gerardo De Vinco, ha dimostrato la totale buna fede e la carenza dell’elemento soggettivo del dolo nella compilazione della dichiarazione, convincendo il Pubblico Ministero a chiedere l’assoluzione per la 53enne.