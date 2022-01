Al Moscati ricoverata per altre patologie contrae il Covid: stroncata in pochi giorni dal virus l’anziana signora atripaldese

Si sono tenuti questa mattina presso la chiesa del Carmine i funerali della signora di 87 anni di Atripalda, ricoverata il 17 gennaio scorso presso l’ospedale Moscati di Avellino per curare altre patologie e stroncata in pochi giorni dal Covid 19.

La signora era stata ricoverata presso il reparto di Medicina interna dopo aver fatto un tampone molecolare che aveva dato esito negativo.

Durante la degenza da uno screening di controllo è emersa invece la positività al Covid. Da qui l’anziana signora è stata trasferita presso il reparto di Malattie Infettive dove è deceduta ieri mattina.

La ottantasettenne atripaldese, come riporta il quotidiano “Il Mattino”, si sarebbe infettata in un cluster di 14 degenti che hanno contratto il virus durante la degenza ospedaliera.

Una tragedia che certamente si sarebbe potuta evitare effettuando maggiori controlli sugli operatori sanitari che lavorano nel reparto.